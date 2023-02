Amadeus lascia il Festival di Sanremo? Le parole di Lucio Presta non lasciano dubbi

..."L'oggetto è una metafora per dire che a prescindere da come vadano le cose ogni rapporto ti...per la mancata partecipazione al festival "A Sanremo ho vissuto sei giorni bellissimi con...Ma questoaperta la possibilità, nonché la speranza di, che Fiorello possa presentarsi last minute sul palco dell'Ariston, proprio per il gran finale del festival. Ma quando riuscirà ...

Lucio Presta: “Sanremo 2024 sarà il mio ultimo Festival”0 Tvblog

«Carlo Conti lascia Rai per Mediaset», c'entra Amadeus: l ... Tvpertutti

Sanremo 2023, nessun annuncio a Domenica In (ma videochiamata a pranzo con Fiorello) Tvblog

Amadeus, il triste annuncio arrivato poche ore fa: "Purtroppo ci ... PASSIONEtecnologica.IT

A Sanremo non si dorme, Fiorello farà il "Dopofestival": "L'unico modo per seguire la gara" la Repubblica

Quando il prossimo anno vi chiederanno quale è stato uno degli eventi televisivi che vi ha maggiormente influenzato, potreste non avere dubbi: il noce moscata gate noto anche come il Capodanno gate ne ...Francesca Fagnani è pronta a debuttare sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. Ecco le parole della conduttrice a pochi giorni dall'inizio della kermesse. Francesca Fagnani è ...