Seduta al cinema credeva di avere le allucinazioni. Avevano fatto un film sulla sua vita Afroamericana, cresciuta sin da piccolissima con la racchetta in mano a scambiare con la sorella nel campetto ...Dopo Sofia Kenin nel 2020 e Clara Tauson nel 2021, tocca adlaurearsi campionessa dell' Open 6ème Sens Métropole . La 22enne di Atlanta ha superato in una bellissima finale la favorita ...

Alycia Parks, una vita da... Serena e un servizio da record La Gazzetta dello Sport

WTA Lione: prima gioia per Alycia Parks, con grande personalità supera la beniamina di casa Caroline Garcia Ubitennis

WTA Lione 2023: Alycia Parks completa l'opera, batte Caroline Garcia e vince il primo titolo in carriera OA Sport

WTA Lione: continua la favola di Alycia Parks. Affronterà Caroline Garcia nella sua prima finale in carriera Ubitennis

WTA Lione 2023, la finale è tra Caroline Garcia ed Alycia Parks OA Sport

La classe 2000 di Atlanta ha superato in due set la testa di serie numero 1 del tabellone per conquistare a Lione il suo primo titolo WTA ...Se un nuovo nome forte del tennis femminile stia nascendo non si può ancora sapere, ma è certo che questa settimana Alycia Parks la ricorderà a lungo. La nativa di Atlanta, venuta al mondo proprio nel ...