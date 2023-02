Altro colpaccio del Sassuolo | 1-0 all' Atalanta

Leggi su agi

(Di domenica 5 febbraio 2023) AGI - Dopo l'impresa di San Siro contro il Milan, ilpiazza unbattendo di misura una spenta. Al Mapei Stadium finisce 1-0 grazie alla fiammata di Laurentié ad inizio ripresa, con i bergamaschi costretti a fronteggiare anche l'inferiorità numerica dalla mezz'ora di gioco (espulso Maehle e nel finale anche Muriel). Seconda vittoria di fila quindi per la squadra di Dionisi che sale a 23 punti in classifica, mentre gli uomini di Gasperini, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia, tornano a perdere anche in campionato dopo cinque risultati utili consecutivi. Restano a quota 38 lasciando per strada la chance di portarsi momentaneamente al secondo posto. I bergamaschi provano subito a tenere un ritmo alto, ma la prima occasione da gol è per i padroni di casa dopo sette minuti dal fischio ...