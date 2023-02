Alfredo Cospito | l’anarchico ha riavuto libri e block notes subito dopo un controllo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Non si era trattato di un sequestro, ma semplicemente di un. Hai suoie i suoi scritti su un, da lunedì scorso in cella nel centro clinico del carcere milanese di Opera per via delle sue condizioni fisiche dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti da 109 giorni per protestare contro il 41bis. Condizioni che se dovessero peggiorare renderanno necessario il suo trasferimento nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo. Gli appunti, in cui ha messo nero su bianco alcuni suoi pensieri, e iche aveva con sé quando è arrivato dall’istituto di massima sicurezza Bancali di Sassari, da quanto si è saputo, gli sono stati restituiti l’altro ieri o addirittura giovedì ...

Ha riavuto i suoi libri e i suoi scritti, da lunedì scorso in cella nel centro clinico del carcere milanese di Opera per via delle sue condizioni fisiche dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti da 109 giorni ...Quindi le polemiche per il caso, gli attacchi violentissimi a Fdi e in particolare a Giovanni Donzelli ed Andrea Delmastro . 'Nell'ultima settimana di campagna elettorale - avverte ...

Cospito, Meloni: 'Nessun pressupposto per dimissioni Delmastro". Letta: 'Premier attizza l'incendio" - Politica Agenzia ANSA

Calenda contro Meloni, la frase su Mattarella che lo fa infuriare: «Deprimente doverlo spiegare a una semifascista...» Open

Cospito, Meloni: 'Lo Stato non tratta'. La protesta a La Sapienza, occupata Lettere - Cronaca Agenzia ANSA

Giuseppe Conte attacca Meloni sul caso Cospito, mentre sulle alleanze dice al PD: 'Serve linearità e chiarezza di visione' ...Ha riavuto i suoi libri e i suoi scritti Alfredo Cospito, da lunedì scorso in cella nel centro clinico del carcere milanese di Opera per via delle sue condizioni fisiche dovute allo sciopero della fam ...