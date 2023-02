Alessandro Lo Cascio | le cause della morte e il messaggio dello staff | “Un fulmine in pieno petto”

Leggi su dilei

(Di domenica 5 febbraio 2023) Notizia drammatica nel mondospettacolo: è mortoLo, manager 52enne che è stato agente di numerose star del panorama italiano, come le compiante Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida. Aveva appena 52 anni e i suoi cari hanno dovuto dirgli addio per sempre nella giornata di sabato 4 febbraio. A piangerlo la sua famiglia, con la moglie Cristina e i figli Giorgio e Lorenzo, ma non solo. Amatissimo nel suo lavoro, è stato ricordato da numerosi VIP: “Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, sinceri e veri”. Queste le parole di Sandra Milo per un ottimo professionista e un grande uomo. AddioLo: causaIl suosi è preso del tempo per pubblicare una foto completamente nera, in segno del ...