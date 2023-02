(Di domenica 5 febbraio 2023) La diretta Instagram - Il video, come riporta Il Messaggero, in poco tempo è finito sui cellulari dei giovani dellacittà. Sarà acquisito anche dagli investigatori, anche se conoscono bene la posizione ...

Sapete la storia, sapete tutto, nelle telecamere di tuttache si vede tutto'. Razzismo e non droga - Ladi Omar potrebbe portare le indagini su un'altra pista. Intantosi cercano ...... prendendo forza proprio dalladi Emelda, capace di 'perdonare', in modo spiazzante e potente. Mi sembra quasi ingiusto il suo perdono. So solo che il 30 gennaio ero ade ho nel ...

Alatri, la testimonianza: "Aggressione razzista"| Martedì l'autopsia di Thomas TGCOM

Spari ad Alatri, il testimone: "Due colpi, poi il sangue a terra" Adnkronos

Sparatoria ad Alatri, la vittima è Thomas Bricca: il colpo (forse per errore), la moto e le testimonianze. Cos ilmessaggero.it

Ospedale "San Benedetto", il nuovo pronto soccorso è realtà ciociariaoggi.it

Un Mondo non umano. Un perdono che sembra ingiusto Nuovi Orizzonti

Soprattutto giovani. Una mattina particolare, quella vissuta ad Alatri, dove la città ha reagito agli episodi di violenza culminati con l’uccisione di Thomas Bricca. (Corriere Roma) Si cercano i kille ...Una ipotesi che stanno vagliando i carabinieri della compagnia di Alatri e del comando provinciale di Frosinone ...