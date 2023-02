(Di domenica 5 febbraio 2023), attaccante dell’, ha scritto un messaggio in vista della partita contro il, valida per la 16ª giornata di Serie A Femminile. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di, attaccante dell’, ha parlato in vista della partita contro il, valida per la 16ª giornata di Serie A Femminile. “GIORNO DELLA PARTITA Alle 14:30 /, diamo il benvenuto alper unada 3valida per la 16esima giornata di campionato.per il vostro costante“. Fonte: Twitter-News - Ultime notizie e ...

... 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini (13 Merlo 61'); 20 Simonetti, 6 Santi (34 Mihashi 61'); 18 Pandini (15 Dragoni 75'), 5 Karchouni (8 Brustia 90'), 11 Chawinga; 33. A ...... stavolta per la conclusione liberata da Pandini; ma ancora una volta Cetinja si è fatta trovare pronta su questo tiro e sulla successiva ribattuta di(anche se in questo caso l'arbitro ...

Ajara Njoya: «Inter-Sassuolo Women sfida da 3 punti. Grazie per sostegno» Inter-News.it

Inter Women, Ajara Njoya: "Milan buona squadra, sarà un derby molto difficile" Milan News

Femminile, Inter-Sassuolo: le convocate di Rita Guarino Inter - News Ufficiali

Ajara Njoya: «Inter Women, pronte per partita importante contro Milan» Inter-News.it

Per Karchouni, Ajara e Chawinga pomeriggio sotto canestro: le tre nerazzurre al Mediolanum Forum Fcinternews.it

L’Inter Women ha strapazzato il Milan 1-4 nel Derby di ritorno in campionato, valido per la 15esima giornata. Come all’andata (4-0), le nerazzurro dominanti contro la formazione di Ganz. Di seguito il ...2' INTER AVANTI!!! Angolo dalla sinistra per le nerazzurri: cross in area, uscita sbagliata di Giuliani che perde palla, ne approfitta Santi che mette in rete da due ...