AIPO di Parma | Concorso per 1 Meccanico Manutentore

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po diha indetto unPubblico per selezionare 1 Collaboratore Tecnico, in categoria B3, presso la sede di Boretto. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Nel Parmense c’è un’opportunità da cogliere subito, cercano un Tecnico che si occupi degli aspetti Manutentivi della zona circostante il Fiume Po. Sono graditi, ma non fondamentali, titolo di studio professionale e patente categoria C, indispensabile invece la cittadinanza italiana, buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, ed essere in possesso di patente categoria B. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 5 marzo 2023, clicca sul link del Bando Integrale e prendi visione di tutte le specifiche per l’inoltro ...