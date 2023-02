AIM-9 | il missile mostruoso che ha distrutto il pallone spia cinese

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Unsparato dal caccia americano che, in un colpo solo, ha abbattuto il. Si chiama AIM-9 l'arma americana da 400mila dollari ed è il Sidewinder più utilizzato in Occidente. Ilè stato sparatao a distanza ravvicinata dal caccia F-22 e, come citato da The Drive, questi missili possono essere individuati dal radar AN/APG-77 dell'F-22 e l'AIM-9X Block II può utilizzare il suo collegamento dati per essere agganciato e inseguire il bersaglio con l'aiuto del potente radar del caccia dopo il lancio. Thewhich took down #China's balloon is Aim-9 sidewinder which Costs $400,000. It was fired by F22 Raptor. Cost of the total Ops by US is estimated around $10,00,000 If it was Trump in WH he would have shot the Balloon and sent the bill to Xi ...