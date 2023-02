Agroppi | «Spalletti | lo chiamo “prete” perché parla sotto voce»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Repubblica intervista Aldo, ex allenatore della Fiorentina, a 30anni dalla sua ultima panchina. La sua vita è drasticamente cambiata, “sono diventato un omino di casa” dice. E il calcio non fa più parte della sua giornata “Non lo guardo più, non sopporto le seconde voci, sono insopportabili, sono diventati dei personaggi”. 30 anni fa la sua ultima partita, una sconfitta contro la Juve a Torino e poi l’esonero. Da allora non è più tornato su un campo di calcio e ha spessoto della sua depressione “Mi fa compagnia da tanti anni, ancora ne soffro. La vita dell’allenatore è bella se vinci, ma se perdi diventa tutto difficile. Io ho pagato con la mia vita. La depressione è una malattia oscura, che ti logora dentro. Io la definisco il tumore dell’anima. Non la guarisci. Ho letto che Riva ne sta uscendo grazie ai figli. Ronaldo, quello vero, è ...