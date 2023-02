Addio al Pata Negra | troppo caldo per le ghiande

Leggi su linkiesta

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilè in pericolo. A minacciarlo, il cambiamento climatico. Infatti, le scarse precipitazioni e le temperaturealte, stanno minacciando leprodotte dalle querce della dehesa spagnola. Se i maiali che crescono liberi in questa foresta non possono mangiarne, non sarà più possibile chiamare il loro delizioso prosciutto jamón ibérico de bellota. È il prodotto più prezioso, nonché il più pregiato. Un altro segnale di fragilità del nostro sistema alimentare. Esistono tre tipi di jamón ibérico sul mercato. Si distinguono tra loro per ciò che i maiali mangiano in vita. Si definisce jamón ibérico de cebo quello prodotto da suini alimentati sia con mangimi che con prodotti naturali in stalla. Lo jamón ibérico de cebo de campo prevede anche una parte dinell’alimentazione, anche ...