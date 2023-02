Accusa un malore ad alta quota | arriva l’eliambulanza

Leggi su sabinaonline

(Di domenica 5 febbraio 2023) RIETI – I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nella giornata odierna, in due distinti e complessi interventi di soccorso a persona: uno all’interno di un territorio a confine tra il Comune di Scoppito (L’Aquila) e Fiamignano, l’altro in località “Madonna del Melito” in agro nel Comune di Borgorose. La prima operazione d’intervento ha riguardato il soccorso di un escursionista vittima di un improvvisoe impossibilitato a proseguire il percorso con il proprio gruppo. Essendo il sentiero montano non idoneo all’atterraggio dele al verricellamento dell’infortunato, l’escursionista è stato prima raggiunto a piedi – grazie a sistemi di georeferenziazione Tas (topografia applicata al soccorso) – e, successivamente, è stato stabilizzato e recuperato per poi essere trasportato a valle in luogo sicuro, al ...