Aberto Matano | “Lorella Cuccarini? Non ho capito cosa sia successo | ma non vedo l’ora di ballare La notte vola a Sanremo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nel 2020 Albertosono stati al centro di una vicenda molto discussa che ha visto “la più amata dagli Italiani” uscire da La vita in diretta accusando il collega di maschilismo. Oggi, a quasi 3 anni da quei fatti,non sa ancora dire chesia accaduto in realtà: “Non l’ho ancora. Ma anondila sua La…“. Già, perché lasarà presente al Festival come ospite di Olly nella serata dei duetti. Aci sarà anche Alberto, pronto a condurre La vita in diretta dalla città dei fiori: “Diventeremo la dépandance dell’Ariston. Andremo in onda dal ...