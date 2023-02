Abbattuto sull' Atlantico il pallone spia cinese Pechino | ' Reazione eccessiva'

(Di domenica 5 febbraio 2023) - L'ordine era stato dato dal presidente americano Biden, che ha atteso che il mezzo sorvolasse il mare per poter compiere l'operazione in sicurezza. Washington non avrebbe avvertito preventivamente ...

Pallone spia colpito dai caccia americani e abbattuto: è bastato un solo missile. Gli Usa hanno, alla fine, hanno dunque abbattuto il pallone-spia cinese.