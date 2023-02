Abbattuto con un missile il pallone spia cinese

(Di domenica 5 febbraio 2023) Alla fine gli Usa hanno deciso di abbattere ilche da giorni sorvolava gli Stati Uniti continentali. La sonda, che per Pechino sta raccogliendo dati meteorologici, è stata abbattuta con unlanciato sull’oceano Atlantico da un caccia F-22. Alla fine Biden ha ordinato di abbattere sull’Atlantico ilche da giorni sorvolava gli Stati Uniti continentali Ilè statosu ordine di Joe Biden, una decisione che il presidente aveva preso già mercoledì quando un aereo di linea aveva avvistato la sonda e prima che quest’ultima arrivasse a sorvolare una base militare Usa in Montana che ospita missili nucleari. Il Dipartimento della Difesa ...

La Cina, inoltre, 'sosterràdeterminazione i diritti e gli interessi legittimi della società interessata, riservandosi allo stesso tempo il diritto di intraprendere ulteriori azioni in risposta'. ...Il pallone - spia cinese è stato(la notizia è stata diffusa ieri sera 4 febbraio verso le 22,45 ora italiana dall'agenzia Ansa) sull'Atlantico 'successo' in un'operazione condotta in coordinamentoil governo ...

È il missile AIM-9 ad aver distrutto il pallone spia cinese. Ha un costo di 400mila dollari ed è stato sparato a distanza ravvicinata. Ad aver fatto fuoco il caccia F-22. Come ...È stato abbattuto il pallone spia cinese che per giorni ha sorvolato il territorio statunitense. Si è chiusa così, solo momentaneamente ma in maniera spettacolare, una crisi che ha riacceso le tension ...