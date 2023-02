A Sanremo Ornella Vanoni | le reazioni deluse e un po’ crudeli sui social | «Che fine ha fatto Ariana Grande?» – I migliori meme

Leggi su open.online

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ieri sera è arrivato l’annuncio di Amadeus.è stata scelta come superospite della serata finale del Festival di, il prossimo 11 febbraio. Oggi, invece, il web ironizza sulla scelta della cantante classe 1934. Nei giorni scorsi erano girate voci che suggerivano il nome della popstar statunitensecome ospite d’onore della finale. Tutto era partito da un piccolo spoiler concesso da Fiorello durante la sua trasmissione Viva Rai2: «Al Festival ci sarà un’ospite internazionale donna e di origine italiana. Non è Lady Gaga», aveva detto lo showman amico di Amadeus pochi giorni fa. Ospite a Porta a Porta, il direttore artistico aveva alimentato il sospetto: «Non posso dirti di chi si tratta è una donna. È unadonna, per me è una ...