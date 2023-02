“A Mourinho fa comodo il ruolo di sfavorito | abbassa le aspettative e prepara gli elogi in caso di successo”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lo straordinario vantaggio del Napoli in campionato ha costretto gli allenatori a ridimensionare i loro proclami, scrive Claudio Savelli su Libero. Lo scudetto non è più contemplato. “La corsa solitaria del Napoli ha portato le altre grandi a guardarsi le spalle e non più a guardare avanti”. Nelle ultime settimane, gli allenatori hanno cambiato registro: “da rimonte impossibili si è passati ai bagni di umiltà o, addirittura, alle ammissioni di inferiorità”. Il primo a farlo, per motivi di furbizia, è stato l’allenatore della Roma, José. “Josè, vecchia volpe, lo ha capito prima degli altri. Non appena si è ritrovato a ridosso dei piazzamenti per la Champions ha sottolineato come la sua Roma sia una squadra peggiore rispetto a tutte le altre nei paraggi. Anche dopo aver battuto l’Empoli ricorda che “a volte si parla della Roma come se ...

L'inserimento resta, dunque, solo per una questione puramente formale e "di" . Il giocatore, ... inserito in lista e pronto a tornare, invece, a disposizione didopo i dissidi degli ...si è adeguato alla direttiva presidenziale, ma sa anche bene che la Roma ha una rosa corta e che un uomo in più farebbe. Per questo non è escluso che qualcosa cambi nelle prossime ...

Uno Zaniolo rinforzato o venduto poteva far comodo per questo. Lui si è comportato male, un professionista non può chiamarsi fuori, ma anche la società non ha aiutato con i suoi comportamenti.