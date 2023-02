A Cipro si sta votando per un nuovo presidente

Inoltre, la Turchiacercando di risolvere la questione con gruppi anti - turchi che usano la ... il rifiuto di fornire armi ad Ankara e l'armamento della Repubblica di; ignorando i diritti e ...... anche se il loro sfruttamento, come è il caso degli immensi giacimenti che stanno intorno a, ... insieme all'aumento della popolazione,crescendo con grande rapidità il consumo interno. Basti ...

Tantillo show a Cipro: due final day in un giorno, primo all'Hr e terzo ... GiocoNews.it

Turchia, Grecia, Cipro. Le elezioni scaldano le acque del ... Treccani

Cipro, tra i migranti al di là del muro: «Da qui l'Europa resta un miraggio» Avvenire

Digitale, come l'Italia sta spendendo i soldi del Recovery And ... Agenda Digitale

Karate, Roberta che grinta! Vola alla finale per l'oro degli Europei giovanili InformazioneOnline.it

(ANSA) - NICOSIA, 05 FEB - Tra la preoccupazione per gli scandali di corruzione e un'inflazione galoppante, i ciprioti hanno iniziato a votare stamane per eleggere il nuovo presidente. Un record di 14 ...Domenica a Cipro si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui i tre candidati principali sono visti come un’estensione del presidente uscente, Nicos Anastasiades, che lascia l’incarico ...