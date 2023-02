5 febbraio 1963 | auguri a

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Con la casacca partenopea ha vinto gli stessi titoli di Carnevale e come Andrea arrivò a Napoli nel 1986. Anche se non era un titolare. Compie oggi sessant'anni Tebaldo Bigliardi, tre presenze nel campionato del primo scudetto e sette nel secondo. Scese in campo sette volte anche nella stagione della terza coccarda tricolore della storia partenopea e tre in 'quella' Coppa Uefa 1989-'90. Il 'Ciuccio' lo prelevò dal Palermo e dopo l'esperienza nel capoluogo campano si trasferì all'Atalanta. Buon Compleanno Tebaldo.