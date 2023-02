3 libri in uscita a febbraio 2023

Leggi su tuttotek

(Di domenica 5 febbraio 2023) La nostra selezione di . Ecco un assaggio di cosa propone il mercato italiano in questo mese Il mercato editoriale italiano non si ferma, e anzi anche nel 2022 il nostro paese si è confermato come sesta editoria a livello mondiale. Anche ail mercato ci propone un ampio numero di pubblicazioni, noi ne abbiamo scelti alcuni per voi. Ecco quindi . Ora ti vorrei qui di Kathleen Glasgow Emory Ward è apparentemente la figlia perfetta, ubbidiente sorella premurosa del fratello Joey. Tutto però cambia quando si trova coinvolta in un terribile incidente che porta alla morte di una ragazza, e a causa del quale si scopre della tossicodipendenza del fratello; da quel momento, Emory sente il bisogno di essere notata e si rende conto di come le persone siano più complesse e bisognose di quanto non sembrino, cosa che prima non aveva mai notato. Ora ti vorrei qui è ...