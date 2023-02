12 Ore Bathurst | Valentino Rossi sfiora il podio e chiude al 6° posto

La prima partecipazione di Valentino Rossi alla 12si è conclusa con un positivo 6° posto. Il pesarese, che ha condiviso il volante della BMW M4 GT3 con Augusto Farfus e Maxime Martin, è stato a lungo in lotta per le posizioni da podio, ...... ma dopo il terzo posto alla 24di Dubai che ha segnato il debutto ufficiale del Dottore nel mondo dell'Endurance è arrivato un altro piazzamento confortante nella 12di, chiusa in ...

Valentino Rossi alla 12 Ore di Bathurst 2023: orario e dove vedere la gara Tuttosport

12h Bathurst 2023 / La diretta streaming - Sport GT - Motorsport FormulaPassion.it

IGTC, 12 ore di Bathurst: Valentino Rossi chiude al 6° posto Sky Sport

12 Ore Bathurst / Gounon, Stolz e Habul trionfano a Mount Panorama FormulaPassion.it

12 Ore Bathurst, Valentino Rossi beffato dalle luci posteriori Corse di Moto

L'ex campione MotoGP, insieme ai compagni di team, non riesce a reggere il ritmo delle migliori e chiude a ridosso della top 5 con Bmw. Trionfo col brivido per Jules Gounon, Kenny Habul e Luca Stolz ...Colpaccio di Habul/Gounon/Stolz sul Mount Panorama: dopo aspre battaglie ed un brivido finale la AMG #75 si impone sulla Porsche-Manthey e la AMG-GruppeM. BMW-WRT #32 ai piedi del podio, ...