(Di sabato 4 febbraio 2023) 'Quella sera mi sono ritrovata una... No so le botte che ho preso... calci, pugni e schiaffi in faccia.cercato di soffocarmi con le mani'. Zoe, la compagna di ...

'Quella sera mi sono ritrovata una pistola alla testa... No so le botte che ho preso... calci, pugni e schiaffi in faccia. Hanno cercato di soffocarmi con le mani'., la compagna di Theo Hernandez , calciatore del Milan , ricorda il dramma vissuto a ottobre dopo aver letto della rapina nella casa di Roby Facchinetti a Bergamo. Ha usato Instagram, ...Era accaduto nell'ottobre scorso: nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez e della compagna, la modella e influencer veronese, a Cassano Magnago, in provincia di Varese, erano entrati i ladri . Lui non c'era, in casa era presente solo da donna e il figlio, il piccolo Theo Junior . Leggi ...

Zoe Cristofoli e la rapina: «Pistola alla tempia, mi strapparono mio figlio, volevano soffocarlo» Corriere della Sera

"Facchinetti Stesse bande. Io avevo una pistola alla testa". Zoe Cristofoli si sfoga sulla rapina ilGiornale.it

Zoe Cristofoli rapinata, lo sfogo: «Pistola alla testa. Volevano soffocare mio figlio, me l'hanno portato via» ilmessaggero.it

Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez racconta la rapina: "Pistola alla testa, botte e calci..." La Lazio Siamo Noi

Zoe Cristofoli e la rapina subita a ottobre: "Pistola alla testa, poi botte e bimbo strattonato. Chi ci tutela" La Gazzetta dello Sport

Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario, accostato nelle ultime settimane alla Roma per la prossima stagio ...«Quella sera mi sono ritrovata una pistola alla testa... No so le botte che ho preso... calci, pugni e schiaffi in faccia. Hanno cercato di soffocarmi con le mani». Zoe Cristofoli, ...