Zenhaeusern torna grande a Chamonix Sorpresa greca | Ginnis 2° Ottavo Vinatzer

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una rimonta incredibile, il primo podio della storia per la Grecia, il ritorno alla successo die l'uscita di Noel, in testa dopo la prima manche. Lo slalom di, ultima gara prima ...

... partito con il 46, 23° dopo la prima manche, Ginnis ha segnato il miglior tempo nella seconda, avvicinato soltanto da, unico a riuscire a superarlo in una gara che regalato sorprese. ...a vincere, un anno e mezzo dopo, lo svizzero Ramon. E lo fa nello slalom di Chamonix , approfittando dell'inforcata nella seconda manche del capo classifica Noel. Ma la storia la ...

La Coppa del Mondo di sci alpino va in ferie con una gara che ha regalato emozioni imprevedibili e clamorose. Ramon Zenhaeusern trionfa nello slalom di Chamonix e torna sul gradino più alto del podio ...Ramon Zenhaeusern vince lo slalom di Chamonix, al secondo posto uno strabiliante Ginnis che conquista il primo storico podio in Coppa del mondo per la Grecia. Solida prova per Zenhausern che torna sul ...