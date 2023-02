Zenga pronto a tornare | saltano due panchine in Serie B

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 febbraio 2023)dueinB dopo la 23esima giornata del campionato cadetto, l’Ascoli ha deciso di esonerare l’allenatore Bucchi. Il tecnico paga il rendimento deludente in stagione, ma soprattutto il pesantissimo ko contro il Cittadella. La partita del torneo cadetto si è conclusa sul netto risultato di 3-0, le reti sono state realizzate da Crociata e la doppietta di Antonucci. La conferma dell’esonero è arrivata direttamente dal club: “l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”. La dirigenza è in contatto per individuare il sostituto: il nome in pole è quello di Walter, già contattato ...