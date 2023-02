Zaniolo si comporta come se fosse un adolescente Zazzaroni

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il caso. Ora ha anche un certificato medico che lo terrà fermo per un mese. Ne scrive il direttore del Corriere dello Sport Ivan. Nicolò quando prenderà in mano la sua vita, la carriera, comprendendo che il calcio è un lavoro, un bellissimo lavoro che richiede – anzi, pretende – sacrifici, RINUNCE, solitudine, disciplina, responsabilità, buonsenso, pazienza, misura e, per dirla alla Sacchi, anche bus de cul? Nicolò ha cose buone dentro di sé: ma si butta via. A volte mi chiedono se il calcio è tutta allegra fuffa o se insegna qualcosa. Fuori di retorica, è anche scuola di vita, con il disagio personale che colpisce perfino i fortunati, con i compagni, i padri, le mamme, le donne con lo schermo, quelle vere, il successo, la depressione dei privilegiati (fa tanto vissuto) e la pressione ...

In praticasicome un normalissimo lavoratore. Il 31 gennaio è stato inviato alla Roma un documento in cui si dichiara che il "dipendente" ha problemi di salute per cui non può ...... quello che tre anni fa si era fatto portare da Babbo Natale la maglietta del numero 22, ieri mi ha detto amareggiato: 'Anche se dovesse rimanere, lo vendo lo stesso perché non ci si...

Dopo le polemiche e le minacce, spunta un certificato medico. In pratica Zaniolo si comporta come un normalissimo lavoratore. Il 31 gennaio è stato inviato alla Roma un documento in cui si dichiara ...Ci perde per primo il giocatore, che poteva e potrebbe tuttora diventare utile anche per l’Italia” Come ci si comporterà a Roma con Zaniolo negli ultimi 4 mesi Il primo a perderci è proprio Zaniolo, ...