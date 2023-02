(Di sabato 4 febbraio 2023) Il medico curante di La Spezia, casa, gli dà 30 giorni di riposo a quattro mesi dalla fine del campionato (Amatori?). Quello fiscale, chiamato dalla Roma, lo trova in uno stato psicofisico non ...

Il medico curante di La Spezia, casa, gli dà 30 giorni di riposo a quattro mesi dalla fine del campionato (Amatori). Quello ... la carriera, comprendendo che ilè un lavoro, un ...Ma che cos'è ilper quelli come lui, solo soldi Forse il calciatore giallorosso Dovrebbe imparare a dire di sì un po' più spesso Sullo stesso argomento:, il re senza corona di Roma L'...

Zaniolo inserito nella lista Uefa. Lui ha presentato un certificato medico: non si allenerà La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, Mourinho e la Roma: tutti colpevoli. Il rischio di finire dagli avvocati Calciomercato.com

Zaniolo, il calcio non aspetta Corriere dello Sport

Roma, la verità sull’inserimento di Zaniolo in lista UEFA Calcio News 24

Roma: Zaniolo in lista Uefa, ma resta fuori dal progetto Agenzia ANSA

Il medico curante di La Spezia, casa Zaniolo, gli dà 30 giorni di riposo a quattro mesi dalla fine del campionato (Amatori). Quello fiscale, chiamato dalla Roma, lo trova in uno stato psicofisico non ...Confronto con il club dopo aver mandato il certificato. Inserito per le gare europee solo per il transfer balance ...