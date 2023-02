Yellowstone | la dinastia Dutton dal 1883 a oggi attraverso la storia americana

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 febbraio 2023) La famigliaattraversa i confini del tempo: da, passando per 1923 - in arrivo su Paramount+ a febbraio - scopriamo la loro, intrecciata ai grandi cambiamenti nella società. Si chiama Taylor Sheridan ed è un ex modello e attore, muscoloso e bellissimo, occhi azzurri come il cielo e mascella squadrata. Taylor Sheridan è cresciuto in un ranch in Texas, come un vero cowboy. Quando la sua famiglia perde la terra e il ranch, negli anni '90, si trasferisce in California e - favorito dall'aspetto - tenta la carriera di attore. Per nostra fortuna, però, scopre di cavarsela ancora meglio dietro le quinte. Perché Taylor Sheridan è un vero cowboy, ma anche un grande scrittore. Nel 2015 scrive la sua prima sceneggiatura per un film, Sicario, seguito l'anno successivo …