WWE | Sarà Roman Reigns vs Sami Zayn ad Elimination Chamber per il titolo!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 4 febbraio 2023) Durante la puntata di SmackDown della notte,ha commentato l’incredibile finale di Royal Rumble, con il turn face diai suoi danni ed il successivo assalto che ha sancito la fine della Bloodline, almeno nell’assetto visto nell’ultimo anno. Nel main event della puntata, il Tribal Chief ha commentato la situazione, in un segmento sul ring, affermando che si aspettava, prima o poi, la rivelazione di ciò che aveva in menteda tempo, avendo visto negli occhi di quest’ultimo un sentimento di invidia addirittura in quel di Survivor Series War Games.in seguito a queste parole ha attaccato l’ormai ex partner, se così possiamo chiamarlo, colpendolo con una Spear e costringendolo alla ritirata. Microfono alla mano, il canadese ...