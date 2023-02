WWE | Jey Uso rompe il silenzio dopo la sua assenza a Smackdown

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’evento principale della Royal Rumble ha visto Roman Reigns sconfiggere Kevin Owens e affrontare il tradimento di Sami Zayn. Subitoperò anche Jey Uso ha abbandonato in quel momento la famiglia e il Tribal Chief. Infatti, questa settimana era assente dae ora sembra che abbia “commentato” la sua. Sami Zayn ha tentato di attaccare a sorpresa Roman Reigns durante un promo nel main event diquesta settimana. Zayn ha utilizzato una sedia d’acciaio ma non è riuscito ad abbattere completamente Reigns.lo scontro, Sami Zayn ha lanciato la sfida ad un match per l’Undisputed WWE Universal Championship, accettata da Roman, ma non prima di essere brutalmente picchiato dall’intera Bloodline, in tutto ciò Jey Uso non si è fatto vedere questa volta. Infatti, Roman ...

... ha colpito il suo ex amico Kevin Owens con un low blow e un helluva kick, permettendo aUso di ... Dove vedereSurvivor Series WarGames Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live ...Nella puntata di SmackDown andata in onda ieri sera, infatti,e Jimmy hanno sconfitto il New ... Gli Usos entrano nella storia dellaIl precedente record apparteneva proprio al New Day, campioni ...

