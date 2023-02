WWE | Braun Strowman e Ricochet battono l’Imperium | sfida agli Usos settimana prossima

(Di sabato 4 febbraio 2023)hanno sconfittonell’ultimo match per lo SmackDown Tag-Team Titles #1 Contender’s Tournament, regalandosi un match con glinel prossimo episodio di SmackDown. Nonostante ciò il match, in chiave storyline, potrebbe saltare visto l’assenza di Jey Uso di stanotte, dopo l’addio alla Bloodline in seguito al burrascoso finale di Royal Rumble. Il gemello Jimmy ha però confermato che il fratello si presenterà “certamente” per difendere uno dei due titoli in loro possesso. Sfondando la quarta parete è possibile però che l’assenza di Jey si protragga, visto che i problemi con la giustizia degli ultimi anni non gli consentiranno di raggiungere Montréal, Canada, per Elimination Chamber ed in generale di lasciare gli USA.

... Chris Jericho, Seth Rollins, Roman Reigns eStrowman. Con in palio la "superiorità" di un ... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ...... che sta andando avanti già da diversi anni, tra lae il governo saudita. Crown Jewel 2022 si ... Il match traStrowman e Omos è stato uno di quei match tra big man che possono non piacere ...

WWE 2K23, il roster e le assenze: "proviamo ad accontentare tutti ... eSports & Gaming

WWE: Ecco come è andato il match titolato tra Gunther e Braun Strowman a SmackDown Zona Wrestling

WWE: Braun Strowman compie un gesto bellissimo a Smackdown Spazio Wrestling

WWE SmackDown 13/01/2023 report (1/3) - Giants brawl World Wrestling

SmackDown Report 03-02-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Hinweise zum Widerruf findest du hier. Eine weitere Nachricht, die mit der Bloodline zu tun hat, enthüllte WWE nach dem Auftaktmatch der Show: Das ungleiche Duo Braun Strowman und Ricochet besiegte ...In passato Tyson Fury si è affacciato diverse volte in WWE: la prima qualche anno fa per affrontare Braun Strowman a Crown Jewel, l’ultima qualche mese fa a Cardiff, dove ha interagito con Drew McInty ...