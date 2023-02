Wolverhampton-Liverpool sabato 04 febbraio 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 4 febbraio 2023) Iltorna a giocare in casa delun paio di settimane dopo averlo eliminato dalla FA Cup battendolo 1-0 ad Anfield grazie a un gol di Harvey Elliott nei primi minuti di gara. Sfortunatamente per Jordan Henderson e compagni la loro avventura in Coppa d’Inghilterra si è fermata al turno successivo, quando sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il, a secco da tre gare e a - 7 dall'Europa, è ospite sul campo delterzultimo, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi, sesto a - 5 dal Tottenham, riceve il Bournemouth ...Oggi alle 16 andrà in scena la sfida travalida per la 22ª giornata di Premier League 2022/2023. Settima partita in 23 giorni per i Wolves che cercano dei punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. ...

Wolverhampton-Liverpool, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Wolverhampton-Liverpool (sabato 04 febbraio 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Wolverhampton-Liverpool Streaming Gratis: dove vedere la Premier ... Footballnews24.it

Wolverhampton - Liverpool: ecco le formazioni ufficiali Generation Sport

Wolverhampton-Liverpool, le probabili formazioni: replay di Fa Cup Sportnotizie24

Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Keita, Bajcetic, Thiago; Salah, Nunez, Gakpo.Substitutes Kelleher Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Tsimikas, Carvalho, Phillips, ...The Reds will hope to jumpstart their difficult season with a win away to a Wolverhampton side struggling for consistency.