Wilma Goich | ecco quanto ha guadagnato al Gf Vip | l' indiscrezione sul cachet stellare

Ascolta questo articoloè stata eliminata per la prima volta al televoto del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5, poco prima delle festività di Natale. In quel caso però viene salvata grazie al ...Fuori dal Grande Fratello Vipsi consola con il dignitoso cachet. Questo è ciò che si legge tra le pagine del settimanale Oggi che spiffera una croccante indiscrezione in merito alla cifra che la cantante si sarebbe ...

Quanto ha guadagnato Wilma Goich nei 4 mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip Fanpage.it

"Le casse del Gf Vip piangono: dopo Wilma Goich (8mila euro a puntata) solo personaggi minori" Today.it

GF VIP, quanto guadagnano i concorrenti e gli opinionisti Ecco i cachet più alti Il Pallone Gonfiato

Quanto hanno preso concorrenti Grande Fratello VIP Cachet più alti Tag24

La rivelazione “hot” di Wilma Goich ai vipponi Notizie.it

Davide Donadei infrange (di nuovo) il regolamento del GF Vip Voglio che va Wilma (Goich, ndr. Voglio che vada a Sanremo. Quest'anno va Ultimo... l'hanno detto all'ultima settimana. La lista è già ...Al Gf Vip i concorrenti e le opinioniste, si sa, prendono compensi piuttosto ingenti. Ma la cifra che ha intascato Wilma Goich da quando ha cominciato la ...