(Di sabato 4 febbraio 2023) L'enciclopedia online non ha rimosso i contenuti giudicati «blasfemi» per l'Islam come le era stato chiesto dalle autorità del paese

L'enciclopedia online partecipativa Wikipedia è stata bloccata in Pakistan per "contenuti blasfemi": lo ha annunciato l'Autorità per le telecomunicazioni del Paese a maggioranza musulmana. (ANSA) ...L'enciclopedia partecipativa si sarebbe rifiutata di rimuovere totalmente un non meglio specificato «contenuto» che offendeva Maometto. Per molti è l'ennesimo tentativo di «controllare Internet» ...