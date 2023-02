Volley | Superlega 2022 2023 | classifica e risultati della regular season

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lae tutti idi. Archiviata la strepitosa estate azzurra, lo spettacolopallavolo continua con la massima serie del campionato italiano dimaschile. Le 12 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa per lo Scudetto, con la Luce Civitanova che proverà a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni. Di seguito lae tutti istagione regolare, aggiornati in tempo reale.: FORMULA E REGOLAMENTO: TUTTE LE DATE ...

...30 Varese - Brescia 80 - 72 20:30 Scafati - Venezia 89 - 85 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale - Baltur Cento 60 - 78 20:30 Urania - Fortitudo Agrigento 126 - 12116:00 Milano ...GAS SALES BLUENERGYPIACENZA: Brizard 4, Recine 9, Simon 15, Romanò 10, Leal 12, Caneschi 3, Scanferla (L), Gironi 3, Lucarelli, Alonso 1, Basic 1, de Weijer 1. Ne: Hoffer (L), Cester. All. ...

Diretta Modena - Emma Villas (2-0) - Volley SuperLega la Repubblica

Siena, la scossa di Bartman: "Salvezza sì, la squadra ci crede" La Gazzetta dello Sport

Superlega: A Perugia e Modena, doppio anticipo. Piacenza ci prova Volleyball.it

MODENA-SIENA in tv oggi: canale, ORARIO E DIRETTA streaming Superlega 2022/2023 VOLLEY SPORTFACE.IT

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (22-25; 25-22; 25-21; 25-17) nell’anticipo della 18ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils proseguono la propr ...Centra la vittoria stagionale numero trentuno, la diciottesima in campionato, la Sir Safety Susa Perugia che supera in rimonta in un caldo PalaBarton la Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’anticipo dell ...