Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Scandicci rimonta Casalmaggiore | vincono anche Milano e Novara

(Di sabato 4 febbraio 2023) La Verotorna alla vittoria inA1, e lo fa sul campo di casa battendo la Bartoccini Fortinfissi Perugia in quattro set (24-26, 25-20, 26-24, 25-11) nella quarta giornata di ritorno. Subito grande battaglia nel primo set. La Veroparte con un break sul 2-0 ma viene subito riagganciata sul 3-3. Break Perugia sul 6-8 e parità sull’8-8, breaksul 14-12 e di nuovo equilibrio sul 15-15, altro break delle padrone di casa sul 20-18 ma ancora parità sul 20-20. A decidere il primo parziale sono stati i vantaggi, dove Perugia è riuscita ad avere la meglio sul 24-26. Equilibrionella prima parte del secondo set fino all’11-11, quando la Veroallunga sul 13-11 raggiungendo il massimo ...

... FORMULA E REGOLAMENTO DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DELQUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTOCLASSIFICAA1 FEMMINILE 2022/2023 ...Tutto secondo pronostici al Palasmargiassi di Civita Castellana, dove l'Ecosantagata capolista batte 3 - 0 il Modenanella prima giornata di ritorno del campionato diB maschile girone F. Mister Stefano Beltrame manda in campo capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, ...

A-1 donne: Milano rialza la testa a supera a fatica Perugia. Scandicci non molla La Gazzetta dello Sport

Volley Serie A1, sfida agevole per Milano: ad attenderle il Perugia Footballnews24.it

Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci rimonta ... SPORTFACE.IT

Volley Serie C, derby sul parquet del Cecina Qui News Valdicornia

Approaching the game versus Vero Volley Monza Lega Pallavolo Serie A

VERO VOLLEY-BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-1 La Vero Volley continua ad andare sull’ottovolante, alternando vittorie e sconfitte nelle varie competizioni e soprattutto facendo trasalire i suoi sos ...Torna il sorriso anche in campionato per la Vero Volley Milano che, dopo due sconfitte consecutive ... in chiave classifica nell’anticipo del quarto turno di ritorno della Serie A1 femminile 22-23. La ...