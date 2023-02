Volley maschile | Superlega 2022 2023 | Perugia è inarrestabile | Piacenza sconfitta 3-1 in rimonta

(Di sabato 4 febbraio 2023) La Sir Safety Susasupera la Gas Sales Bluenergyin quattro set mediante il punteggio di 3-1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-17) e consolida il proprio primato in classifica, volando a 54 punti, senza aver mai perso una partita. Gli emiliani, invece, restano al quinto posto a quota 27. I ragazzi di Andrea Anastasi, dunque, finora si confermano inarrestabili. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO A mettere a referto il primo punto della sfida è ...

La diretta testuale live di Sir Safety Susa Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza , partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di. I Block Devils di Andrea Anastasi, che si sono già assicurati il successo in regular season, vanno a caccia dell'ennesima vittoria per rimanere imbattuti. Trasferta complicata dunque ...Un vero e proprio big - match. Sa tanto di resa dei conti l'incontro inaugurale del mese di febbraio per il Monge - Gerbaudo Savigliano , che attende sabato 4 febbraio (ore 18) al PalaSanGiorgio di ...

Non si fermano più Alex Ranghieri e Adrian Carambula e tornano, dopo l'exploit di Torquay a dicembre, in semifinale in un torneo Elite 16, il secondo a cui partecipano assieme. Un risultato straordina ...