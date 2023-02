(Di sabato 4 febbraio 2023) Il coach uscente non sembra averla presa bene: durante un'intervista rilasciata a caldo al collega Gianni Scarpace de La Gazzetta dello Sport, Emanueleha dichiarato di essere sorpreso e ...

A dispetto di qualcuno che si diverte a mettere in giro certe voci , voglio dire che Cuneo Grandaè una società solida " . Certo è che una girandola simile di avvicendamenti nel giro di pochi ...... Perrier Matilde (Asd Albenga), Ravera Benedetta (Asd Albenga), Rebagliati Rebecca (...drammatico con Chiara Domeniconi redazionegenova3 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Pallanuoto:...

Volley A1F, Primasso sul divorzio Cuneo-Zanini: "Necessario. Non ci facciamo scivolare le cose addosso" (VIDEO) TargatoCn.it

Pallavolo A1F – Simone Gandini: “Stiamo affrontando il cambiamento con energia positiva e la speranza che possa cambiare qualcosa nella testa di tutti” ivolleymagazine

Volley A1 femminile, Vero Volley Milano - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta PerugiaToday

Volley A1 femminile, l'Imoco Volley sempre in viaggio: domenica sera c'è il big match di Chieri TrevisoToday

Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri riceve la plurititolata Conegliano nel posticipo domenicale TorinoToday

È la quinta figura societaria che cambia in questa travagliata stagione, ma il direttore sportivo rassicura: "Mai stati così coesi. La nostra è una società solida". A giorni l'annuncio del nuovo tecni ...Pallavolo A1F - Il DS Primasso sul divorzio con coach Zanini: "Non sempre i matrimoni funzionano. Stiamo lavorando per un nuovo allenatore" ...