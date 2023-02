“Vivere con 750 euro a 27 anni? Non lo accettiamo più” | lo sfogo dell’ingegnera che denuncia il lavoro sottopagato | “Come faccio a pagare l’affitto?”

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Ma io perché devo accettare dicon 750a 27?“. Sta facendo il giro del web loOrnela Casassa, al ristorante insieme alla consigliera regionale ligure dei Verdi, Selena Candia. “Con quei soldi non mi ci pago nemmeno. Io non ho accettato, ma perché una persona privilegiata, con alle spalle i genitori, dovrebbe accettare quello stipendio?”. Casassa si è rivolta, nel suo discorso, alla sinistra, in generale, che deve “far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella”. Il video è stato pubblicato sul profilo della consigliera regionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fede aveva aggiunto: ' E la vittoria del club lombardo, che approda in Serie ABerlusconi e ... Lo sport aiuta a, aiuta a sorridere e a sperare. Tra qualche anno scudetto o grandi risultati ...... Attilio Fontana che durante la mattina è arrivato in città per partecipare euno degli ... Bersaglieri e Centro Anziani che hanno soddisfatto i palati dei magentiniquesta vera e propria ...

«Vivere a 27 anni con 750 euro al mese Non accettiamo più!», lo sfogo dell'ingegnera Ornela Casassa è virale ilmessaggero.it

'Vivere a 27 anni con 750 euro Non accettiamo più!', lo sfogo virale dell'ingegnera Ornela Casassa Repubblica TV

“Vivere con 750 euro a 27 anni Non lo accettiamo più”, lo sfogo dell’ingegnera che… Il Fatto Quotidiano

Catanzaro, Riccio: in via Teano famiglie costrette a vivere con la fogna vicino casa Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Verso gli Oscar con "Gli spiriti dell'isola" di McDonagh, su Prime ... Servizio Informazione Religiosa

3' di lettura 04/02/2023 - (Adnkronos) - Dalla 'primavera' di febbraio, con massime fino a 20 gradi anche al Nord, al duro inverno in un attimo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, pr ...Come ammazzare il capo ...e vivere felici (Commedia, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Seth Gordon, con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, ...