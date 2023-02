Vittoria esterna per Orlando | 11 punti di Banchero

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – AffermazioneperMagic nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto della Florida ha espugnato il Target Center di Minneapolis battendo i Minnesota Timberwolves per 127-120 nonostante i 29, tra i padroni di casa, di Russell, top-scorer della serata; per gli ospiti il più prolifico è Anthony, a referto a quota 20, mentre l’azzurro Paolone realizza 11 (con 8 rimbalzi e 4 asssit) in 34 minuti di impiego. Il match è stato caratterizzato da una maxi-rissa a fine terzo quarto che ha portato all’espulsione di ben cinque giocatori. Sconfitta casalinga per Utah Jazz: Atlanta Hawks incassa il successo per 115-108 con 27di Young e 26 di Hunter. Tra i locali, Simone Fontecchio resta in panchina per tutta la durata della sfida. Con 33 ...