Visco | l’Italia decelera E avverte la Bce | stretta prosegua con cautela | bilanciare

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 febbraio 2023) Le economie di Italia e dell'area euro "sono inzione, dopo risultati largamente migliori del previsto nell`intero 2022" e nello scenario di base presentato il mese scorso, dopo la diminuzione dello 0,1 per cento registrata nel quarto trimestre del 2022 la crescita italiana "si ridurrebbe quest`anno allo 0,6 per cento, mentre tornerebbe a rafforzarsi nel prossimo biennio per l`accelerazione delle esportazioni e, grazie alla diminuzione delle pressioni inflazionistiche, della domanda interna". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazionel suo intervento al 29esimo Congresso Assiom Forex. L`inflazione, pari all`8,7 per cento nella media del 2022 su base armonizzata, scenderebbe di due punti nell`anno in corso e più decisamente nel prossimo, aggiunge, portandosi al 2 per cento nel 2025.Il governatore della Banca d'Italia poi ...