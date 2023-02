(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’, sospinta dagli eccezionali rialzi dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari, resta alta a livello globale” e “nell’area dell’euro”, l’alto livello raggiunto “colpisce duramente le, soprattutto quelle meno agiate, che spendono una parte consistente del loro reddito per l’acquisto di beni alimentari ed energetici e costituisce un onerente per le imprese, che vedono erodere la loro competitività”. Lo afferma il governatore di Bankitalia, Ignazio, intervenendo all’Assiom Forex. Anche a seguito di queste dinamiche, sottolinea il governatore, “lediper l’area si sonote”. E “in questa particolare fase, il compito della banca centrale è particolarmente delicato”. L’azione della Bce ...

... ha ricordato, facendo cenno anche all'che 'resta alta a livello globale' e continua 'a ridurre il potere d'acquisto delle retribuzioni e il valore in termini reali dei risparmi ..."La politica monetaria sta avendo buoni risultati e ci si aspetta, anche con le ultime uscite della Fed e della Bce, un continuo monitoraggio dell'andamento dell'con buoni segnali positivi"...

Visco, inflazione colpisce famiglie, crescita frena Agenzia ANSA

Visco: ridurre l’inflazione obiettivo fondamentale, politica monetaria resti su binario equilibrato Il Sole 24 ORE

Visco: l'inflazione a breve sarà in forte calo sui mercati AGI - Agenzia Italia

Visco: "Inflazione pesa su famiglie e deteriora prospettive crescita" Adnkronos

Visco, l'inflazione colpisce famiglie, crescita frena Agenzia ANSA

secondo alcuni a riflesso delle attese di calo dell'inflazione che, al di là della retorica, finiranno per far moderare il passo della stretta anche all'istituzione di Francoforte.Tornando ...Il 35-40% di chi è attento all'alimentazione pianifica meglio consumi delle Nazioni Unite. In particolare, prevenire e ridurre lo spreco alimentare domestico, insieme all’adozione di consumi sani, può ...