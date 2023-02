Violenza contro i docenti | la famiglia cosa fa? Lettera

(Di sabato 4 febbraio 2023) Inviata da Mario Bocola - Mi preoccupa il livello di emergenza educativa tra gli adolescenti. È finito sotto l’occhio mediatico il caso della professoressa di Rovigo, colpita con una pistola ad aria compressa a pallini che credo debba indurre tutti (istituzioni, chiesa, scuola,) ad una seria riflessione. Purtroppo su questo tema si sta combattendo una “guerra” ad armi spuntate perché sia la(grande assente della società contemporanea) e la scuola (luogo di formazione di educazione) non riescono più a dialogare. L'articolo .

Usaregli insegnanti significa ferire a morte la scuola, distruggere il futuro, annientare la società, far crescere non più cittadini responsabili, ma adolescenti che non hanno paura ......e linguaggi da anni settanta", dice Alfredo Antoniozzi , vicecapogruppo di Fdi alla ... Se c'è il rischio di saldature tra anarchici e boss mafiosiil 41 bis, un governo serio chiama a ...

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA Riparte il progetto "La amerai più di una donna reale" Il teatro racconta la violenza sulle donne In tour l'opera teatrale di e con Stefania Benincaso e Federico Vigorito ...