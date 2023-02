(Di sabato 4 febbraio 2023) Il velivolo aerostatico ha sorvolato un'aerea missilistica del Montana. L'ira di Biden: 'Inaccettabile'. Il Dragone si giustifica: 'Serviva solo per il meteo'. Salta il vertice tra i due Paesi col ...

Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo maiil territorio o loaereo di alcun Paese sovrano'. Mentre alcuni politici e media negli Stati Uniti - è l'accusa - hanno ...Il velivolo aerostatico ha sorvolato un'aerea missilistica del Montana. L'ira di Biden: 'Inaccettabile'. Il Dragone si giustifica: 'Serviva solo per il meteo'. Salta il vertice tra i due Paesi col ...

Violato lo spazio aereo americano Pallone-spia cinese sulla base nucleare E Blinken rinvia la visita a Pechino QUOTIDIANO NAZIONALE

Cina: pallone sonda in spazio aereo Usa per "forza maggiore" Agenzia askanews

Cina: "Pallone entrato in spazio aereo Usa è stato un incidente" Adnkronos

RDC. Il Rwanda spara contro un jet militare congolese che ha ... Farodiroma

Corea del Sud: uno dei droni nordcoreani ha violato lo spazio aereo vicino all’ufficio presidenziale Agenzia Nova

La Cina non si ferma. Un secondo pallone spia, dopo quello di ieri avvistato nei cieli statunitensi, sta sorvolando l’America Latina. A ...Il pallone-spia volato sopra gli Stati Uniti ha riaperto una crisi diplomatica con la Cina, con la decisione del segretario di Stato Antony Blinken ...