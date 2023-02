VIDEO – Cremonese-Lecce 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023), anticipoventunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. IL CAMPIONATO NON È LA COPPA –0-2 nell’anticipoventunesima giornata diA. Dopo i trionfi a Napoli e Roma in Coppa Italia ladeve rimandare ancora una volta la prima vittoria in campionato. Primo tempo senza particolari emozioni, con lo 0-0 inevitabile. È nella ripresa che ilsi prende i tre punti, pur soffrendo in avvio con un tiro-cross di Johan Vasquez deviato e a lato di poco. La replica è ...