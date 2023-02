VIDEO ? -1 al Derby di Milano! Le parole di Bergomi – TG Inter News 4 febbraio 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Nell’edizione odierna focus in particolare sulla vigilia di-Milan. Tra i temi toccati anche la vicenda Skriniar e la smentita della curva nonché i guai di Zhang e la gara della Primavera contro il Napoli. Infine, la nostravista esclusiva a Giuseppe(vedi articolo) TG IN NERAZZURRO ? Meno uno all’attesodi Milano frae Milan. Poco fa ha parlato mister Simone Inzaghi che ha dato anche aggiornamenti di formazione e su Skriniar. A proposito dello slovacco, è arrivata la smentita della curva Nord sulla presunta tregua. Sullo sfondo ...

Domenica alle 20.45 a San Siro iltra Inter e Milan. In attesa di scoprire come finirà, vediamo chi vince la sfida socialEcco le reazioni della panchina del Milan che ha battuto l'Inter 3 - 2 neldel 3 settembre 2022, l'ultimo giocato in ...

Derby, fischia Massa | Video Sport Mediaset

VIDEO FCIN1908 / Inter, Acerbi acclamato dai tifosi: selfie e autografi pre-derby fcinter1908

Inter-Milan, chi vince sui social Ecco il derby su Instagram | VIDEO Pianeta Milan

L'esultanza sfrenata di Pioli, la carica di Ibra: l'ultimo derby visto dalla panchina La Gazzetta dello Sport

Leao si fa bello per il derby: ecco il video dal barbiere Tuttosport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il tecnico non vuole cali d'attenzione. Testa al campo, non al derby di Milano. La Salernitana prepara il match con la Juve: ancora in dubbio Gyomber ...