Vicario | Ds dell’Empoli | “Lo vogliono in tanti | per ora ce lo godiamo”

Pietro Accardi, direttore sportivo, ha parlato in merito ad una eventuale cessione di Guglielmoin estate Pietro Accardi, direttore sportivo, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE - "Vedremo, sicuramente di lui si parla molto all'estero. Per adesso però ce lo ...Poi il risultato è figlio anche delle individualità'... A me interessa quello che farà l'in campo". Azzurri però reduci ...(4 - 3 - 1 - 2): 13; 24 Ebuhei, 6 De Winter, 33 ...

Empoli, il ds Accardi: "Vicario Da Roma non abbiamo mai sentito nulla, ma dall'estero..." Tuttocampo

Empoli, il Ds Accardi: "Potrebbe essere l'ultima stagione di Vicario con noi. Di Lorenzo mi emoziona, e su Baldanzi..." CalcioNapoli24

Napoli su Vicario, dall'Empoli: 'Tanti club vogliono comprarlo, ma ce lo godiamo' AreaNapoli.it

Calciomercato Empoli: Vicario al Bayern Monaco, le ultime Fantacalcio ®