Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 4 febbraio 2023)DEL 4 FEBBRAIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA E AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE; SI RALLENTA POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI CERASETI NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN USCITA; PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO DEL TRATTO DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE, ...