Via Filippo Serino | il gruppo Pd | “Sosterremo le richieste dei residenti”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa deldel Partito Democratico a palazzo Mosti: “Dal comitato di quartiere San Pio-Via Saragat ci giunge la segnalazione delle precarie condizioni in cui si trova la strada comunale Via. In particolare, la presenza di arbusti su uno dei lati e i numerosi avvallamenti riducono la carreggiata rendendo la strada difficilmente percorribile. Una situazione pericolosa per le auto, per i pedoni (diverse le persone investite negli ultimi mesi ma fortunatamente senza gravi conseguenze) e anche per i mezzi di soccorso che non riescono a transitarvi, com’è avvenuto qualche tempo fa con una signora colpita da malore”. “La richiesta dei– prosegue la nota – è di ampliare e rendere percorribile in sicurezza l’intero tratto di strada. Richiesta che come ...