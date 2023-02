Vi spiego la sfida spaziale per Israele Parla Dan Blumberg Isa

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) La presenza internazionale alla Conferenzainternazionale Ilan Ramon, svoltasi questa settimana a Tel Aviv, è stata “enorme”, racconta il professor Dan, presidente dell’Agenziaisraeliana (Isa). Alcuni dei più importanti attori dei maggiori Paesi “spaziali” hanno partecipato all’evento. “Vedonocome una calamita, vogliono entrare in contatto con la comunità, vogliono entrare in contatto con le nostre startup, vogliono guardare le applicazioni che stiamo sviluppando e vogliono lavorare con noi”. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per questa intervista esclusiva. Com’è cambiato il settorein questi anni? Il settoreè stato alimentato per molti, molti anni soprattutto dalla geopolitica. E dalla competizione tra nazioni e culture. La ...