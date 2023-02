Verona-Lazio | Zaffaroni | “Gara difficile | dobbiamo pensare a noi e non guardare la classifica”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Marcoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023: “Giocheremo contro una delle migliori squadre del campionato, che vanta un’ottima organizzazione di gioco ed elevate qualità tecniche, senza parlare poi del palleggio. Sarà unamolto, perciò dovremo cercare di andare oltre le nostre qualità e ricucire il gap grazie a spirito e carattere – ha spiegato il tecnico degli scaligeri – E’ importante gestire le energie dal punto di vista mentale, evitando di disperderle, e non commettere l’errore dila. Giocando lunedì è inevitabile, maessere forti mentalmente per non farci condizionare eesclusivamente a ...